Salon créateurs mode et accessoires 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch, 14 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Le temps d’un week end, en intérieur, Pilote Crea organise le Salon des Créateurs Artisans Métiers d’Art venant de toute la France et d’ailleurs. Venez découvrir des créations uniques dans les univers de la mode, des accessoires et autres (mode, bijoux, déco).

Il est possible de se restaurer sur place..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 19:00:00. EUR.

940 Avenue de l’Europe Parc des Expositions

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Over the course of a weekend, Pilote Crea organizes the Salon des Créateurs Artisans Métiers d’Art from all over France and beyond. Come and discover unique creations in the worlds of fashion, accessories and more (fashion, jewelry, home decor).

Catering available on site.

Pilote Crea organiza durante un fin de semana, en el interior, el Salon des Créateurs Artisans Métiers d’Art procedentes de toda Francia y de otros países. Venga a descubrir creaciones únicas en el mundo de la moda, los accesorios y más (moda, joyería, decoración).

Comida y bebida in situ.

An einem Wochenende organisiert Pilote Crea eine Messe für Kunsthandwerker und Designer aus ganz Frankreich und anderen Ländern. Entdecken Sie einzigartige Kreationen aus den Bereichen Mode, Accessoires und anderen (Mode, Schmuck, Deko).

Es besteht die Möglichkeit, sich vor Ort zu verpflegen.

