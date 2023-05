Le monde des Dinosaures 940 Avenue de l’Europe, 8 septembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Imaginez-vous, monter dans une machine à remonter le temps et retourner à l’ère du Mésozoïque lorsque la

Terre regorgeait de redoutables prédateurs et d’herbivores. Tout cela devient possible à travers l’exposition Le

Monde des Dinosaures qui vous présente un aperçu intéressant du monde de ces fascinants géants de l’ère du

Mésozoïque et vous invite à embarquer pour un véritable voyage à travers le temps parmi de nombreux

dinosaures plus vrais que nature du Trias, du Jurassique et du Crétacé..

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-09 . EUR.

940 Avenue de l’Europe Parc des expositions

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Imagine stepping into a time machine and going back to the Mesozoic era when the Earth was full of fearsome predators and herbivores

Earth was full of fearsome predators and herbivores. All this is possible through the exhibition The World of Dinosaurs

World of Dinosaurs, which presents an interesting glimpse into the world of these fascinating giants of the Mesozoic era and invites you to

Mesozoic era and invites you to embark on a real journey through time among numerous

dinosaurs from the Triassic, Jurassic and Cretaceous periods.

Imagínese que entra en una máquina del tiempo y retrocede a la era Mesozoica, cuando la Tierra estaba llena de temibles depredadores y herbívoros

La Tierra estaba llena de temibles depredadores y herbívoros. Todo esto es posible en la exposición El mundo de los dinosaurios

Exposición El mundo de los dinosaurios, que le ofrece una interesante visión del mundo de estos fascinantes gigantes de la

Del Mesozoico y le invita a embarcarse en un auténtico viaje en el tiempo entre numerosos dinosaurios reales del

dinosaurios de los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico.

Stellen Sie sich vor, Sie steigen in eine Zeitmaschine und reisen in das Mesozoikum zurück, als die Erde noch in Ordnung war

Die Erde voller furchterregender Raubtiere und Pflanzenfresser war. All dies wird durch die Ausstellung Die Dinosaurierwelt möglich

Welt der Dinosaurier, die Ihnen einen interessanten Einblick in die Welt dieser faszinierenden Giganten des Erdzeitalters bietet

Mesozoikum und lädt Sie ein, sich auf eine wahre Zeitreise zwischen zahlreichen

lebensechten Dinosauriern aus der Trias, dem Jura und der Kreidezeit.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT La Teste-de-Buch