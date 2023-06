Rencontre-dédicace avec Sébastien Martinez, les champions de la mémoire 94 Rue Jean Jaurès Parthenay, 7 juin 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Sébastien Martinez partage son expérience de Champion de France de la mémoire et nous présente ses trucs et astuces pour apprendre à tout retenir !

Son tout nouveau livre, « Les champions de la mémoire » s’adresse aux enfants, aux adolescents mais aussi aux enseignants et aux parents..

94 Rue Jean Jaurès Librairie l’Antidote

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Sébastien Martinez shares his experience as French Memory Champion and gives us his tips and tricks for learning to remember everything!

His brand new book, « Les champions de la mémoire », is aimed at children and teenagers, as well as teachers and parents.

Sébastien Martinez comparte su experiencia como Campeón de Francia de Memoria y nos da sus consejos y trucos para aprender a recordarlo todo

Su nuevo libro, « Les champions de la mémoire », está dirigido a niños y adolescentes, así como a profesores y padres.

Sébastien Martinez teilt seine Erfahrung als französischer Gedächtnismeister und stellt seine Tipps und Tricks vor, wie man lernt, sich alles zu merken!

Sein neuestes Buch, « Champions des Gedächtnisses », richtet sich an Kinder und Jugendliche, aber auch an Lehrer und Eltern.

