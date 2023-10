Chasse aux trésors de Noël : Un facteur pas comme les autres… 94 rue du Général de Gaulle Rosheim, 25 novembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Entre amis, en famille, découvrez de façon ludique l’histoire et l’architecture de Rosheim. Livret de jeu gratuit et disponible dans nos bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme..

2023-11-25 fin : 2024-01-06 17:00:00. 0 EUR.

94 rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



With friends or family, discover the history and architecture of Rosheim in a fun way. Free game booklet available at the Tourist Office.

Con amigos o en familia, descubra la historia y la arquitectura de Rosheim de forma divertida. El folleto del juego es gratuito y está disponible en la Oficina de Turismo.

Entdecken Sie mit Freunden oder der Familie auf spielerische Weise die Geschichte und die Architektur von Rosheim. Spielheft kostenlos und in unseren Empfangsbüros des Fremdenverkehrsamtes erhältlich.

