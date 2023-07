Sortie dans le vignoble 94 rue du Général de Gaulle Rosheim, 27 juillet 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Dans le cadre des animations estivales, rencontrez les vignerons de notre territoire. Découverte du vignoble en leur compagnie, suivie d’une dégustation*. Rdv à l’Office de Tourisme, véhicule nécessaire. (* à consommer avec modération).

2023-07-27 fin : 2023-07-27 19:00:00. EUR.

94 rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



As part of our summer events, meet our local winemakers. Discover the vineyards with them, followed by a tasting*. Meeting point at the Tourist Office, vehicle required. (* to be consumed in moderation)

Como parte de nuestros eventos de verano, conozca a los viticultores locales. Descubra con ellos los viñedos, seguido de una degustación*. Punto de encuentro en la Oficina de Turismo, se requiere vehículo. (* consumir con moderación)

Treffen Sie im Rahmen der Sommeranimationen die Winzer unseres Gebiets. Entdecken Sie mit ihnen die Weinberge, gefolgt von einer Verkostung*. Treffpunkt: Office de Tourisme, Fahrzeug erforderlich. (* in Maßen zu konsumieren)

