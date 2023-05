Visite guidée de la ville 94 rue du Général de Gaulle, 28 juin 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Découvrez avec Quentin tous les secrets de la cité romane, une histoire longue de 1000 ans aux attaques et intrigues diverses. Une occasion unique de découvrir la Maison Romane, l’une des plus ancienne maison conservée de France !.

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 12:00:00. EUR.

94 rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Discover with Quentin all the secrets of the Romanesque city, a 1000-year history of attacks and intrigue. A unique opportunity to discover the Maison Romane, one of the oldest preserved houses in France!

Con Quentin, descubra todos los secretos de la ciudad románica, con sus 1.000 años de historia de ataques e intrigas. Esta es una oportunidad única para descubrir la Maison Romane, ¡una de las casas más antiguas que se conservan en Francia!

Entdecken Sie mit Quentin alle Geheimnisse der romanischen Stadt, einer 1000 Jahre langen Geschichte mit verschiedenen Angriffen und Intrigen. Eine einmalige Gelegenheit, das Maison Romane, eines der ältesten erhaltenen Häuser Frankreichs, zu entdecken!

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile