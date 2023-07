Petites balades espiègles à travers Rosheim 94 rue du Général de Gaulle Rosheim, 1 janvier 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Parcours de découverte pour les explorateurs en herbe et pour tous les curieux ! 4 balades thématiques pour découvrir la ville en famille : la balade de l’église romane, la balade des

citoyens, la balade de la vie quotidienne, la balade au fil de l’histoire. Un joli carnet et des crayons de couleur en vente à l’Office de Tourisme pour vous accompagner !.

2023-01-01 fin : 2023-12-31 17:00:00. EUR.

94 rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Discovery trails for budding explorers and the curious! 4 themed walks to discover the town with your family: the Romanesque church walk, the citizens’ walk

everyday life, and a walk through history. A pretty notebook and colored pencils on sale at the Tourist Office to accompany you!

Un recorrido de descubrimiento para los exploradores en ciernes y todos los curiosos 4 paseos temáticos para descubrir la ciudad en familia: el paseo de la iglesia románica, el paseo de los ciudadanos

la vida cotidiana y un paseo por la historia. En la Oficina de Turismo encontrará un bonito cuaderno y lápices de colores para acompañarle

Entdeckungsparcours für angehende Forscher und alle Neugierigen! 4 thematische Spaziergänge, um die Stadt mit der ganzen Familie zu entdecken: Spaziergang zur romanischen Kirche, Spaziergang der

bürger, der Spaziergang des Alltagslebens, der Spaziergang im Laufe der Geschichte. Ein hübsches Heft und Buntstifte, die im Fremdenverkehrsamt erhältlich sind, begleiten Sie!

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile