humour : eva jean 94 Rue des Augustins Bayonne, 28 juin 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 20:30:00

fin : 2024-06-28

A l’affiche depuis plus d’un an à l’affiche du célèbre Théâtre Le POINT VIRGULE à Paris et en tournée partout en France, Eva JEAN a été nommée en 2023 avec son spectacle « ELLE EsT MOI ! » aux Trophées de la Comédie Musicale dans la catégorie « Meilleur Spectacle Musical ».

Cet artiste à la voix d’or, issu des plus grandes scènes de Comédies Musicales, revient avec une nouvelle version « JE SUIS TON PÈRE … avec le look de ta mère ! ». Un seul en scène musical unique en son genre ! Entre engagement et divertissement, le public passe littéralement du rire aux larmes … Humour, Stand-Up, Comédie, Chant en live et Titres Originaux. Le talent est partout et surtout LIVE !.

94 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne