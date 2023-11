Marché de noël nocture 94 route de Senat Taxat-Senat, 12 décembre 2023, Taxat-Senat.

Taxat-Senat,Allier

Marché de noël nocturne et repas truffade, crêpes et vin chaud. Animations..

2023-12-12 18:00:00 fin : 2023-12-12 22:00:00. .

94 route de Senat Place de l’église Saint-Martin – La Halle

Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Night-time Christmas market and truffade, crêpes and mulled wine meal. Live entertainment.

Mercado navideño nocturno y comida a base de trufas, crepes y vino caliente. Espectáculos en directo.

Nächtlicher Weihnachtsmarkt und Trüffelessen, Crêpes und Glühwein. Animationen.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme Val de Sioule