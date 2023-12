Ateliers créatifs de Noël 94 impasse Combe Brune Brantôme en Périgord, 16 décembre 2023, Brantôme en Périgord.

Brantôme en Périgord Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 13:30:00

fin : 2023-12-16 17:00:00

13h30: Atelier savons en récup à offrir ou garder

15h30: Atelier bougies en récup et senteurs d’hiver

Venez bricoler, créer, embellir et détourner, et donnez ce qui vous paraît le plus juste. Prix libre et conscient..

13h30: Atelier savons en récup à offrir ou garder

15h30: Atelier bougies en récup et senteurs d’hiver

Venez bricoler, créer, embellir et détourner, et donnez ce qui vous paraît le plus juste. Prix libre et conscient.

13h30: Atelier savons en récup à offrir ou garder

15h30: Atelier bougies en récup et senteurs d’hiver

Venez bricoler, créer, embellir et détourner, et donnez ce qui vous paraît le plus juste. Prix libre et conscient.

Ces ateliers sont ouverts à tous et à prix libres, ils ont pour particularité de vous faire découvrir comment créer à partir d’objets de récupération ou de seconde main, dans un but écologique.

.

94 impasse Combe Brune Tri-cycle enchanté

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-06 par Val de Dronne