Fête de la pomme 94 Grand Rue Marcillat-en-Combraille, 30 septembre 2023, Marcillat-en-Combraille.

Marcillat-en-Combraille,Allier

Nouvelle édition de notre rendez-vous automnal où la Pomme sera mise à l’honneur. Au programme :

– pressoir ambulant (sur RDV)

– expo vente de créations artisanales

– atelier cuisine « autour de la pomme »

– balade en calèche

– jeux en bois.

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 17:00:00. .

94 Grand Rue Centre social rural

Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A new edition of our autumn rendezvous featuring the apple. On the program

– mobile apple press (by appointment)

– exhibition and sale of handcrafted creations

– apple-based cooking workshop

– horse-drawn carriage ride

– wooden games

Otra edición de nuestra cita otoñal en la que la manzana será el centro de atención. En el programa

– prensa móvil de manzanas (con cita previa)

– exposición y venta de creaciones artesanales

– taller de cocina a base de manzanas

– paseos en coche de caballos

– juegos de madera

Neue Ausgabe unseres Herbsttreffens, bei dem der Apfel im Mittelpunkt steht. Auf dem Programm stehen:

– ambulante Weinpresse (auf RDV)

– ausstellung und Verkauf von handwerklichen Kreationen

– kochworkshop « Rund um den Apfel »

– kutschfahrt

– holzspiele

