LE FALUN ET LA ROSE 94 bis rue de Cholet Doué-en-Anjou, 26 juillet 2023, Doué-en-Anjou.

Doué-en-Anjou,Maine-et-Loire

Visite et distillation sur le site Terre de Rose, puis visite libre du Mystère des Faluns. Une animation originale pour découvrir deux sites emblématiques du territoire..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

94 bis rue de Cholet Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Visit and distillation at the Terre de Rose site, followed by a self-guided tour of the Mystère des Faluns. An original way to discover two emblematic local sites.

Visita y destilación en el yacimiento de Terre de Rose, seguida de una visita autoguiada al Mystère des Faluns. Una forma original de descubrir dos de los lugares más emblemáticos de la región.

Besichtigung und Destillation am Standort Terre de Rose, anschließend freie Besichtigung des Mystère des Faluns. Eine originelle Animation, um zwei emblematische Stätten der Region zu entdecken.

