Concours de pétanque 94 avenue de Montbrun Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques Concours de pétanque 94 avenue de Montbrun Anglet, 23 août 2023, Anglet. Anglet,Pyrénées-Atlantiques Concours de pétanque en doublette..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . EUR.

94 avenue de Montbrun Pétanque de Montbrun

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Petanque competition in doublets. Competición de petanca en dobles. Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack. Mise à jour le 2023-07-05 par OT Anglet Détails Catégories d’Évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 94 avenue de Montbrun Adresse 94 avenue de Montbrun Pétanque de Montbrun Ville Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 94 avenue de Montbrun Anglet

94 avenue de Montbrun Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/