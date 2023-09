Dans le cadre de Résurgence VII: cinéma « La Rebelle » de King Vidor 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère, 23 novembre 2023, Biars-sur-Cère.

Biars-sur-Cère,Lot

Le Rebelle (The Fountainhead) de King Vidor, film du 1949 tiré du livre de Ayn Rand et inspiré de l’oeuvre de Frank Lloyd

Wright, ne vous laissera pas de marbre. Venez découvrir ou redécouvrir ce chef d’œuvre du septième art.

En présence de l’artiste Jean-Claude Loubières et de Jacques Deret, collectionneur d’art et fondateur d’Art [ ] Collector.

Jacques Deret a travaillé au siège social de SC Johnson à Racine dans le Wisconsin, dans un immeuble réalisé par Frank Lloyd Wright

Sur réservation au 05 65 38 03 79

Tout public.

2023-11-23 20:30:00 fin : 2023-11-23 . 4 EUR.

94 Avenue de la République Cinéma

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie



King Vidor?s Le Rebelle (The Fountainhead), a 1949 film based on the book by Ayn Rand and inspired by the work of Frank Lloyd

By Frank Lloyd Wright. Come and discover or rediscover this masterpiece of the seventh art.

In the presence of artist Jean-Claude Loubières and Jacques Deret, art collector and founder of Art [ ] Collector.

Jacques Deret worked at SC Johnson headquarters in Racine, Wisconsin, in a building designed by Frank Lloyd Wright

Book in advance on 05 65 38 03 79

General public

El manantial, de King Vidor, película de 1949 basada en el libro de Ayn Rand e inspirada en la obra de Frank Lloyd

Wright, le dejará sin aliento. Venga a descubrir o redescubrir esta obra maestra del séptimo arte.

En presencia del artista Jean-Claude Loubières y de Jacques Deret, coleccionista de arte y fundador de Art [ ] Collector.

Jacques Deret trabajó en la sede de SC Johnson en Racine, Wisconsin, en un edificio diseñado por Frank Lloyd Wright

Con reserva en el 05 65 38 03 79

Público en general

Der Rebell (The Fountainhead) von King Vidor, ein Film aus dem Jahr 1949, der auf dem Buch von Ayn Rand und dem Werk von Frank Lloyd Wright basiert

Wright, wird Sie nicht kalt lassen. Entdecken oder wiederentdecken Sie dieses Meisterwerk der siebten Kunst.

In Anwesenheit des Künstlers Jean-Claude Loubières und Jacques Deret, Kunstsammler und Gründer von Art [ ] Collector.

Jacques Deret arbeitete am Hauptsitz von SC Johnson in Racine, Wisconsin, in einem von Frank Lloyd Wright errichteten Gebäude

Auf Reservierung unter 05 65 38 03 79

Jedermann

