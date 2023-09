Dans le cadre de Résurgence VII: Atelier Minetest 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère, 21 novembre 2023, Biars-sur-Cère.

Venez découvrir Minetest, un jeu vidéo gratuit inspiré de « Minecraft » où vous devrez faire preuve de créativité pour soit construire le monde de vos rêves, soit survivre. Approfondissons ensemble pourquoi ce genre de jeu est un succès auprès du tout public: enfants/ ados, adultes, professionnels, artistes…

Le jeu vidéo Minecraft est utilisé par Thibault Brunet dans son œuvre Minecraft Explorer exposé dans l’exposition Construction Vivante à la salle Saint-Martin de Souillac.

Come and discover Minetest, a free video game inspired by « Minecraft », where you’ll have to use your creativity to either build the world of your dreams, or survive. Let’s take a closer look at why this kind of game is such a hit with the general public: children/teens, adults, professionals, artists?

The Minecraft video game is used by Thibault Brunet in his work Minecraft Explorer, exhibited in the Construction Vivante exhibition at Souillac?s Salle Saint-Martin

Ven a descubrir Minetest, un videojuego gratuito inspirado en « Minecraft » en el que tendrás que utilizar tu creatividad para construir el mundo de tus sueños o sobrevivir. Veamos en detalle por qué este tipo de juego tiene tanto éxito entre todo el mundo: niños/jóvenes, adultos, profesionales, artistas, etc

El videojuego Minecraft es utilizado por Thibault Brunet en su obra Minecraft Explorer, expuesta en la exposición Construction Vivante de la Salle Saint-Martin de Souillac

Entdecke Minetest, ein kostenloses, von « Minecraft » inspiriertes Videospiel, in dem du deine Kreativität einsetzen musst, um entweder die Welt deiner Träume zu erschaffen oder zu überleben. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, warum diese Art von Spiel so beliebt ist: bei Kindern/Jugendlichen, Erwachsenen, Berufstätigen, Künstlern?

Das Videospiel Minecraft wird von Thibault Brunet in seinem Werk Minecraft Explorer verwendet, das in der Ausstellung Construction Vivante in der Salle Saint-Martin in Souillac ausgestellt ist

