Dans le cadre de Résurgence VII : Graine de Cabane 94, avenue de la République Biars-sur-Cère, 5 novembre 2023, Biars-sur-Cère.

Biars-sur-Cère,Lot

Un spectacle en boîte par la compagnie la Brebis égarée :

15h : ateliers en amont du spectacle sur inscription (10-12 enfants par ateliers) 5- 8 ans : construction de cabanes à insectes 9-12 ans : venez vous essayer à la technique du slam sur la thématique de l’écologie

16h : goûter

17h : spectacle dans la salle de cinéma : dans les recoins d’un centre de tri, un employé valse avec les colis au rebut à une cadence effrénée jusqu’à la rupture. La découverte d’une malle à spectacle, qui semble avoir fait le tour du monde sans trouver destinataire, fait basculer son histoire. La magie de son contenu emporte le curieux dans une fable écologique épique..

2023-11-05 15:00:00 fin : 2023-11-05 . 2 EUR.

94, avenue de la République Cinéma Robert Doisneau

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie



A show in a box by the La Brebis égarée company:

3pm: pre-show workshops (10-12 children per workshop) 5-8 years: build insect huts 9-12 years: try your hand at slam poetry on the theme of ecology

4 p.m.: snack

5pm: show in the cinema: in the recesses of a sorting center, an employee waltzes with discarded parcels at a frantic pace until they break. The discovery of a show trunk, which seems to have traveled around the world without finding its destination, turns his story on its head. The magic of its contents sweeps the curious into an epic ecological fable.

Espectáculo en una caja a cargo de la compañía La Brebis égarée:

15.00 h: talleres antes del espectáculo (10-12 niños por taller) 5-8 años: construcción de cabañas para insectos 9-12 años: poesía slam sobre el tema de la ecología

16.00 h: merienda

17.00 h: espectáculo en el cine: en los recovecos de un centro de clasificación, un empleado baila el vals con los paquetes desechados a un ritmo frenético hasta que se rompen. El descubrimiento de un baúl de espectáculos, que parece haber dado la vuelta al mundo sin encontrar su destino, da un vuelco a su historia. La magia de su contenido arrastra a los curiosos a una épica fábula ecológica.

Eine Aufführung aus der Dose von der Compagnie la Brebis égarée :

15 Uhr: Workshops im Vorfeld der Aufführung auf Anmeldung (10-12 Kinder pro Workshop) 5- 8 Jahre: Bau von Insektenhotels 9-12 Jahre: Versucht euch an der Technik des Slams zum Thema Ökologie

16 Uhr: Imbiss

17 Uhr: Aufführung im Kinosaal: In den Winkeln eines Sortierzentrums tanzt ein Angestellter mit den ausrangierten Paketen in einem rasanten Tempo bis zum Zusammenbruch. Der Fund eines Showkoffers, der scheinbar um die ganze Welt gereist ist, ohne einen Empfänger zu finden, bringt seine Geschichte ins Wanken. Die Magie seines Inhalts entführt den Neugierigen in eine epische ökologische Fabel.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Vallée de la Dordogne