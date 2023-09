Dans le cadre de Résurgence VII : ciné-atelier Arrietty, le petit monde des chapardeurs 94, avenue de la République Biars-sur-Cère, 24 octobre 2023, Biars-sur-Cère.

Biars-sur-Cère,Lot

Aprés une projection du film des studios Ghibli, participez à des ateliers de constructions

Dés 8 ans Sur réservation au 0565380379.

2023-10-24 14:30:00 fin : 2023-10-24 . 4 EUR.

94, avenue de la République Cinéma Robert Doisneau

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie



After a screening of the Studios Ghibli film, take part in construction workshops

Ages 8 and up Book in advance at 0565380379

Tras la proyección de la película de Studios Ghibli, participa en talleres de construcción

Para niños a partir de 8 años Reserva con antelación en 0565380379

Nach einer Vorführung des Films aus den Ghibli-Studios können Sie an Bauworkshops teilnehmen

Ab 8 Jahren Reservierung unter 0565380379

