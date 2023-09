Dans le cadre de Résurgence VII : « La pendule de Salomon » de Vicky Ivernel 94, avenue de la République Biars-sur-Cère, 16 octobre 2023, Biars-sur-Cère.

Biars-sur-Cère,Lot

Ciné-conférence et projection du film « La pendule de Salomon » de Vicky Ivernel, animé par Jean-Pierre Chapelle, ancien président national des compagnons du Tour de France.

2023-10-16 20:30:00 fin : 2023-10-16 . 0 EUR.

94, avenue de la République Cinéma Robert Doisneau

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie



Ciné-conférence and screening of the film « La pendule de Salomon » by Vicky Ivernel, hosted by Jean-Pierre Chapelle, former national president of the Compagnons du Tour de France

Conferencia cinematográfica y proyección de la película « La pendule de Salomon », de Vicky Ivernel, a cargo de Jean-Pierre Chapelle, antiguo presidente nacional de los Compagnons du Tour de France

Kinokonferenz und Vorführung des Films « La pendule de Salomon » von Vicky Ivernel, moderiert von Jean-Pierre Chapelle, ehemaliger nationaler Präsident der Compagnons du Tour de France

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Vallée de la Dordogne