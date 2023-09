Exposition dans le cadre du Festival Résurgence VII: « des lieux imaginaires » 94 avenue de la République Biars-sur-Cère, 29 septembre 2023, Biars-sur-Cère.

Biars-sur-Cère,Lot

Retrouvez les sculptures poétiques d’Emilie Losch et stimulez votre imaginaire dans l’espace d’exposition.

Mercredi 2023-09-29 14:00:00 fin : 2023-11-30 18:00:00. EUR.

94 avenue de la République Médiathèque R. Doisneau

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie



Discover the poetic sculptures of Emilie Losch and stimulate your imagination in the exhibition space

Descubra las poéticas esculturas de Emilie Losch y estimule su imaginación en el espacio expositivo

Finden Sie die poetischen Skulpturen von Emilie Losch und regen Sie Ihre Vorstellungskraft im Ausstellungsbereich an

