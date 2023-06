Ateliers scientifiques 94 avenue de la République Biars-sur-Cère, 13 juillet 2023, Biars-sur-Cère.

Biars-sur-Cère,Lot

Jeunes curieux, découvez la flore par le prisme des sciences ! Première séance autour de l’anatomie et la physiologie des plantes et insectes pollinisateurs

94 av. de la République. Dès 7 ans. Sur réservation.

2023-07-13 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-13 . EUR.

94 avenue de la République Médiathèque Robert Doisneau

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie



Discover flora through the prism of science! First session on the anatomy and physiology of plants and pollinating insects

94 av. de la République. Ages 7 and up. On reservation

Descubra la flora a través del prisma de la ciencia Primera sesión sobre anatomía y fisiología de las plantas y los insectos polinizadores

94 av. de la République. A partir de 7 años. Sólo con reserva

Junge Neugierige entdecken die Flora durch die Brille der Wissenschaft! Erste Sitzung rund um die Anatomie und Physiologie von Pflanzen und bestäubenden Insekten

94 av. de la République. Ab 7 Jahren. Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Vallée de la Dordogne