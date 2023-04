Ciné conté : Louïse et la Légende du Serpent à Plumes 94 Avenue de la République, 5 avril 2023, Biars-sur-Cère.

1,2,3… Chut, un conte. Douillettement installé en salle ciné, ouvre grand tes oreilles, juste avant la séance. ; Elodie, notre bibliothécaire-conteuse t’emmène pour un voyage coloré.

A partir de 5 ans..

2023-04-05 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-05 . 4 EUR.

94 Avenue de la République Cinéma Robert Doisneau

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie



1,2,3… Hush, a tale. Comfortably installed in the movie theater, open your ears wide, just before the show ; Elodie, our librarian-storyteller, will take you on a colorful journey.

From 5 years old.

1,2,3… Silencio, un cuento. Cómodamente instalado en la sala de cine, abra bien los oídos justo antes del espectáculo ; Elodie, nuestra bibliotecaria cuentacuentos, le llevará por un viaje lleno de color.

A partir de 5 años.

1,2,3… Pssst, ein Märchen. Wenn du es dir im Kinosaal gemütlich gemacht hast, öffne deine Ohren kurz vor der Vorstellung; Elodie, unsere Bibliothekarin und Erzählerin, nimmt dich mit auf eine bunte Reise.

Ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-03-20 par OT Vallée de la Dordogne