Ciné-Goûter « Titina » 94 Avenue de la République, 29 mars 2023, Biars-sur-Cère.

Venez découvrir l’histoire vraie d’une épopée historique à la conquête ou plutôt le survol du Pôle Nord.

Après la projection, les petits gourmands pourront partager un goûter printanier.

A partir de 6 ans..

2023-03-29 à 14:30:00 ; fin : 2023-03-29 . 4 EUR.

94 Avenue de la République Cinéma Robert Doisneau

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie



Come and discover the true story of a historical epic to the conquest or rather the flight over the North Pole.

After the projection, the little gourmets will be able to share a spring snack.

From 6 years old.

Venga a descubrir la verdadera historia de una epopeya histórica a la conquista o más bien al sobrevuelo del Polo Norte.

Tras la proyección, los pequeños gourmets podrán compartir una merienda primaveral.

A partir de 6 años.

Entdecken Sie die wahre Geschichte eines historischen Epos zur Eroberung oder vielmehr zum Überfliegen des Nordpols.

Nach der Vorführung können kleine Feinschmecker einen frühlingshaften Snack genießen.

Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-03-20 par OT Vallée de la Dordogne