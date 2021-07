Caen Caen Caen, Calvados 93eme Salon Internationnal des Artistes en Normandie Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

93eme Salon Internationnal des Artistes en Normandie Caen, 7 août 2021-7 août 2021, Caen. 93eme Salon Internationnal des Artistes en Normandie 2021-08-07 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-22 19:00:00 19:00:00 Église Saint-Nicolas 23 Rue Saint Nicolas

Caen Calvados L’Association des Artistes en Normandie présente le 93eme Salon annuel internationnal des Artistes en Normandie dans les églises du Vieux Saint-Sauveur et Saint Nicolas avec pas moins de 80 artistes.

Le salon rassemble environ 400 œuvres récentes (peintures , sculptures, photographies, tapisseries) dont de grands formats de plusieurs mètres.

Invités d’honneurs :Martine Kerbaol (sculptrice bretonne)David Daoud (peintre franco-libanais)

+ un hommage au peintre caennais Judikahel avec une vingtaine de ses oeuvres dont une partie de son interprétation de sa tapisserie de Bayeux

Ouverture tous les jours de 10h à 19h avec la présence d’artistes en continu.

Attention Église du Vieux Saint-Sauveur uniquement du 10 au 15 aout L’Association des Artistes en Normandie présente le 93eme Salon annuel internationnal des Artistes en Normandie dans les églises du Vieux Saint-Sauveur et Saint Nicolas avec pas moins de 80 artistes. Le salon rassemble environ 400 œuvres… contactsaen@gmail.com http://artistes-en-normandie.fr/ L’Association des Artistes en Normandie présente le 93eme Salon annuel internationnal des Artistes en Normandie dans les églises du Vieux Saint-Sauveur et Saint Nicolas avec pas moins de 80 artistes.

Le salon rassemble environ 400 œuvres récentes (peintures , sculptures, photographies, tapisseries) dont de grands formats de plusieurs mètres.

Invités d’honneurs :Martine Kerbaol (sculptrice bretonne)David Daoud (peintre franco-libanais)

+ un hommage au peintre caennais Judikahel avec une vingtaine de ses oeuvres dont une partie de son interprétation de sa tapisserie de Bayeux

Ouverture tous les jours de 10h à 19h avec la présence d’artistes en continu.

Attention Église du Vieux Saint-Sauveur uniquement du 10 au 15 aout dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Caen Adresse Église Saint-Nicolas 23 Rue Saint Nicolas Ville Caen lieuville 49.18385#-0.37531