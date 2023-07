EQUIDAYS – Derby cross au Lycée le Robillard 938 Route du lycée agricole Saint-Pierre-en-Auge, 22 octobre 2023, Saint-Pierre-en-Auge.

Saint-Pierre-en-Auge,Calvados

Le centre équestre du Robillard (Ecole d’Equitation Française) est situé au sein du Lycée Agricole le Robillard à Saint-Pierre-en-Auge. Il a pour but l’enseignement de l’équitation aux apprenants du lycée (option équitation et section sportive équitation) et accueille aussi les cavaliers extérieurs à partir de 6 ans.

A l’occasion des Equidays, le centre équestre du Robillard organise un derby cross : un parcours en extérieur avec une alternance d’obstacles mobiles (type CSO), fixes (type cross) ou naturels en terrain varié. Cette discipline allie agilité et endurance du cheval et permet aux spectateurs d’avoir une visibilité totale du parcours.

Le dimanche 22 octobre de 10h à 17h.

Entrée libre pour le grand public

Inscription sur FFE-SIF pour les cavaliers

Renseignements : Anne SEGALEN – centre.equestre@le-robillard.fr

Site internet : https://www.le-robillard.fr/.

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00.

938 Route du lycée agricole Lieury

Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie



The Robillard riding center (Ecole d?Equitation Française) is located within the Lycée Agricole le Robillard in Saint-Pierre-en-Auge. Its purpose is to teach riding to students at the school (riding option and riding sports section), and also welcomes riders from outside the school, aged 6 and over.

To mark the Equidays, the Robillard equestrian center is organizing a cross-country derby: an outdoor course alternating between mobile obstacles (CSO type), fixed obstacles (cross-country type) and natural obstacles on varied terrain. This discipline combines agility and endurance, and gives spectators full visibility of the course.

Sunday, October 22, 10 a.m. to 5 p.m.

Free admission for the general public

Registration on FFE-SIF for riders

For further information, please contact Anne SEGALEN – centre.equestre@le-robillard.fr

Website: https://www.le-robillard.fr/

La Escuela de Equitación Francesa Robillard está situada en la Escuela Agrícola Robillard de Saint-Pierre-en-Auge. Su objetivo es enseñar equitación a los alumnos de la escuela (opción de equitación y sección de deportes ecuestres) y también acoge a jinetes de fuera de la escuela a partir de 6 años.

Coincidiendo con los Equidays, la escuela de equitación Robillard organiza un derby campo a través: un recorrido al aire libre en el que se alternan obstáculos móviles (tipo CSO), obstáculos fijos (tipo campo a través) y obstáculos naturales en terrenos variados. Esta disciplina combina la agilidad y la resistencia del caballo y ofrece a los espectadores una visibilidad total del recorrido.

Domingo 22 de octubre, de 10.00 a 17.00 h.

Entrada gratuita para el público en general

Inscripción en FFE-SIF para los jinetes

Para más información, póngase en contacto con Anne SEGALEN – centre.equestre@le-robillard.fr

Página web: https://www.le-robillard.fr/

Das Reitzentrum Le Robillard (Ecole d’Equitation Française) befindet sich innerhalb des Lycée Agricole le Robillard in Saint-Pierre-en-Auge. Es dient dem Reitunterricht für die Schüler des Lycée (option équitation und section sportive équitation) und empfängt auch externe Reiter ab 6 Jahren.

Anlässlich der Equidays veranstaltet das Reitzentrum Robillard ein Cross-Derby: ein Parcours im Freien mit abwechselnd beweglichen (Typ CSO), festen (Typ Cross) oder natürlichen Hindernissen in unterschiedlichem Gelände. Diese Disziplin verbindet die Beweglichkeit und Ausdauer des Pferdes und ermöglicht es den Zuschauern, den Parcours vollständig zu überblicken.

Am Sonntag, den 22. Oktober von 10 bis 17 Uhr.

Freier Eintritt für die breite Öffentlichkeit

Anmeldung auf FFE-SIF für Reiter

Auskünfte: Anne SEGALEN – centre.equestre@le-robillard.fr

Website: https://www.le-robillard.fr/

