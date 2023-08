Spectacle sonore au Théâtre Las Balubas 932 route du Château, Mas Marvent Saint-Yrieix-sous-Aixe, 17 septembre 2023, Saint-Yrieix-sous-Aixe.

Saint-Yrieix-sous-Aixe,Haute-Vienne

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2023, le Théâtre Las Balubas vous propose le Dimanche 17 Septembre à 17h, un voyage sonore intitulé « Invocation » par Herbert Elsky.

Inviter la Muse. « Le sens de la vie est de trouver votre talent. Le but de la vie est de le partager. – Picasso.

Participation au chapeau.

Renseignements et réservations : 06.31.12.90.75 / art@herbelsky.com.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

932 route du Château, Mas Marvent Théâtre Las Balubas

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To mark the Journées du Patrimoine 2023, Théâtre Las Balubas invites you to join us on Sunday September 17 at 5pm for a sound journey entitled « Invocation » by Herbert Elsky.

Inviting the Muse. « The meaning of life is to find your talent. The purpose of life is to share it. – Picasso.

Participation by hat.

Information and bookings: 06.31.12.90.75 / art@herbelsky.com

En el marco de las Jornadas del Patrimonio 2023, el Teatro Las Balubas presenta, el domingo 17 de septiembre a las 17:00 horas, un viaje sonoro titulado « Invocación » de Herbert Elsky.

Invitación a la musa. « El sentido de la vida es encontrar tu talento. El sentido de la vida es compartirlo ». – Picasso.

Participación a la gorra.

Información y reservas: 06.31.12.90.75 / art@herbelsky.com

Anlässlich der Tage des offenen Denkmals 2023 bietet Ihnen das Theater Las Balubas am Sonntag, den 17. September um 17 Uhr eine Klangreise mit dem Titel « Invocation » von Herbert Elsky.

Die Muse einladen. « Der Sinn des Lebens ist es, dein Talent zu finden. Der Sinn des Lebens besteht darin, es zu teilen. – Picasso.

Teilnahme mit Hut.

Informationen und Reservierungen: 06.31.12.90.75 / art@herbelsky.com

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Val de Vienne