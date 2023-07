Tournée Commedia dell’arte : Candide – Compagnie Mirandolina et compagnie 930, chemin des 3 Communes Saint-Gervais-sur-Roubion, 4 août 2023, Saint-Gervais-sur-Roubion.

Saint-Gervais-sur-Roubion,Drôme

Chassé du château du Baron Thunder-ten-tronckh pour avoir cédé au charme de Cunégonde, fille du même baron, Candide se retrouve emporté par une mer d’aventures qui lui fera faire le tour du monde….

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

930, chemin des 3 Communes Domaine Le Vivier

Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Chased out of Baron Thunder-ten-tronckh’s castle for having fallen for Cunégonde, the Baron’s daughter, Candide finds himself swept along by a sea of adventures that will take him around the world…

Expulsado del castillo del barón Thunder-ten-tronckh por haberse enamorado de Cunégonde, la hija del barón, Cándido se ve envuelto en un mar de aventuras que le llevan a recorrer el mundo…

Candide wird aus dem Schloss des Barons Thunder-ten-tronckh vertrieben, weil er dem Charme von Cunégonde, der Tochter desselben Barons, nachgegeben hat. Er findet sich in einem Meer von Abenteuern wieder, das ihn um die ganze Welt führt…

Mise à jour le 2023-07-08 par Montélimar Tourisme Agglomération