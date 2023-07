Dédicace d’Adèle BREAU à la Maison de la presse 93 rue du Dr Paccard Chamonix-Mont-Blanc, 14 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Dédicace d’Adèle BREAU à La Maison de la Presse pour son livre primé « L’Heure des femmes » à partir de 14h.

2023-07-14 14:00:00

93 rue du Dr Paccard Maison de la Presse Alplib

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Book signing by Adèle BREAU at La Maison de la Presse for her award-winning book « L’Heure des femmes » from 2pm.

Firma de libros de Adèle BREAU en La Maison de la Presse por su premiado libro « L’Heure des femmes » a partir de las 14.00 horas.

Signierstunde von Adèle BREAU im La Maison de la Presse für ihr preisgekröntes Buch « L’Heure des femmes » ab 14 Uhr

