Bébés lecteurs 93 Rue de l’Hôtel de Ville Lit-et-Mixe, 17 octobre 2023, Lit-et-Mixe.

Lit-et-Mixe,Landes

Lectures théâtralisées « Mon arbre » avec Géraldine du Jardin de Jules.

Pour tous les enfants de 0 à 3 ans et les « grands enfants » qui les accompagnent ! Gratuit.

Informations au 05 58 42 72 49..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 11:00:00. .

93 Rue de l’Hôtel de Ville Bibliothèque

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



My tree » staged readings with Géraldine from Jardin de Jules.

For all children aged 0 to 3 and the « big kids » who come with them! Free admission.

Information on 05 58 42 72 49.

Lecturas dramatizadas « Mon arbre » con Géraldine del Jardin de Jules.

Para todos los niños de 0 a 3 años y los « niños grandes » que vengan con ellos Entrada gratuita.

Información en el 05 58 42 72 49.

Szenische Lesungen « Mein Baum » mit Géraldine du Jardin de Jules.

Für alle Kinder von 0 bis 3 Jahren und die « großen Kinder », die sie begleiten! Kostenlos.

Informationen unter 05 58 42 72 49.

