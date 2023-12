NUIT DES MUSÉES « VISITER LA CLASSE D’AUTREFOIS » 93 rue de la république Fontenay-le-Comte, 18 mai 2024, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

Mobilier, vieux livres et cahiers, blouses et sacs de classe en cuir sont autant de rappels de l’école de jadis.

Venez visiter le musée “Autrefois l’école” de l’Amicale Laïque de Fontenay-le-Comte et retrouvez le cadre et l’ambiance d’une classe reconstituée du siècle dernier.

Tables cirées en pin ou en chêne, tableaux noirs, poêle à bois, boulier, armoires pédagogiques, cartes murales, livres de classe et de prix, cahiers et travaux d’élèves, pratique de l’écriture à la plume, blouses, galoches, sans oublier le dortoir unique des petits, la pendule qui égrène les heures et la cloche qui appelle au travail…

93 rue de la république Jardin des Jacobins

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-08 par Vendée Expansion