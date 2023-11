APRÈS-MIDI « CHANTS DE NOËL » 93 Rue Charles de Gaulle Mayenne, 2 décembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

L’association EuroMayenne vous invite à un après-midi chants de Noël.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

93 Rue Charles de Gaulle La maison d’Hercule

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



The EuroMayenne association invites you to an afternoon of Christmas carols

La asociación EuroMayenne le invita a una tarde de villancicos

Der Verein EuroMayenne lädt Sie zu einem Nachmittag mit Weihnachtsliedern ein

Mise à jour le 2023-11-21 par eSPRIT Pays de la Loire