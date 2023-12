Jazz – Carte Blanche à Laurent Maur : Duo Georges Kontrafouris & Laurent Maur 93 Route du Haut Morvan Arleuf, 27 janvier 2024, Arleuf.

Arleuf Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27 23:59:00

Laurent Maur et Giourgos (Georges ) Kontrafouris se rencontrent en 2008 au festival de la Teste (33) ou ils jouent un hommage à Bill Evans avec Rick Margitza ,Benjamin Henoq et Olivier Gatto . Le « courant » est bien passé entre les musiciens et Georges à invité Laurent à venir jouer à Athènes et au festival de Santorin en 2012 et à Athènes en 2015. En 2021 il organise une tournée et profite de l’occasion pour rentrer en studio le 21 septembre et enregistrer un répertoire de compositions des deux musiciens.

« Vin Doux » une histoire d’affinité musicale et humaine entre deux musiciens. Pour la rythmique Georges, qui a formé la plupart des musiciens de jazz de haut niveau en Grèce depuis 20 ans (enseignant à L’académie de Corfou) a choisi deux anciens étudiants devenus des musiciens aguerris et de haut vol Thanos Hatziangnostou à la batterie et Ntinos Manos à la contrebasse.

Pour avoir un aperçu : https://youtu.be/0RBlxd3XcYc

Tarif plein : 15€ / réduit 10€

Réservations : https://lecornemuse.com/evenements/jazz-carte-blanche-a-laurent-maur-duo-georges-kontrafouris-laurent-maur-270124/

93 Route du Haut Morvan Le Cornemuse

Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-20 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS