Atelier danse contemporaine 93 Route du Haut Morvan Arleuf, vendredi 26 janvier 2024.

Arleuf Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:00:00

fin : 2024-01-26 20:15:00

Venez dans une tenue ou vous vous sentez à l’aise et laissez vous porter par la liberté du mouvement et d’expression lors de l’atelier…

Un petit mot sur mon chemin et mon travail :

Après 11 ans de danse modern/jazz en association, je suis partie au conservatoire de Dijon, où j’ai pratiqué la danse contemporaine. J’ai ensuite été reçue en école supérieure à Paris pendant 2 ans où j’ai pu être formée en jazz, à la technique Graham et à la technique Horton. Je suis revenue dans la Nièvre lors de la période COVID, j’ai mis en place une Compagnie amateur, et j’en profite pour transmettre sous forme d’ateliers, tout ce que j’ai pu acquérir au fil des années, avant de partir en itinérance…

Mon travail est basé sur le ressenti de chacun pour laisser place le plus possible à la liberté du mouvement mais aussi à l’interprétation, plus qu’à la technique.

Wanguy

Tarif : 10€ pour les enfants / ados 12€ pour les adultes

Informations et inscriptions : 06.22.66.17.69

93 Route du Haut Morvan Le Cornemuse

Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lecornemuse.com



