Ça boeuf trad Mercredi 24 janvier 2024, 19h00 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) Gratuit

Ça bœuf, ça joue, ça danse, ça guinche tous les mercredis à 19h.Ouverts à tous les musiciens, danseurs, curieux. Ça bœuf, sur les toits, ça bourre, ça cercle, ça vire et volte aussi, tous les mercredis à 19h. Ouverts à tous les gamins, les expérimentés, les éclairés, les pas d’ici et les de partout. Ça bœuf, ça biche ma biche, ça s’mélange et ca tourne les couleurs.Tous les mercredi à 19h.

source : événement Ça boeuf trad publié sur AgendaTrad

93, Route du Haut Morvan, 58430 Arleuf, France

nivernais 58