Gallica en trio et Grosse Session de Noël 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) Gallica en trio et Grosse Session de Noël 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58), 16 décembre 2023, . Gallica en trio et Grosse Session de Noël Samedi 16 décembre, 21h00 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) 10€ / 5€ tarif réduit Samedi 16 décembre à 21h : Bal avec Gallica trio et à partir de 22h30 Grosse Session de Noël animée par Pour Une Fois qu’on SortTrois colosses du Morvan qui taillent leur musique à façon. Leur répertoire à danser et à écouter est issu essentiellement des collectages provenant des anciens musiciens des montagnes du Morvan.Tarif plein : 10€ / réduit 5€**Tarif réduit pour les adhérents des associations : Pour une fois qu’on sort, Tortuga, Rézo’nances, ASAV Rugby, Cinémathèque Régional de Bourgogne Jean Douchet, Pétanque de Château Chinon, Association des Jeunes médecins généralistes de Bourgogne, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne ; moins de 16 ans, étudiants, retraités et demandeurs d’emploiRéservation : https://lecornemuse.com/evenements/gallica-en-trio-161223/ source : événement Gallica en trio et Grosse Session de Noël publié sur AgendaTrad 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) 93, Route du Haut Morvan, 58430 Arleuf, France [{« link »: « https://lecornemuse.com/evenements/gallica-en-trio-161223/?fbclid=IwAR0suK1c3YrxGKzknwbsTbOjFd68ac3lma8SxtDlOSkCi3i15-TqkAkylug »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46366 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

baltrad balfolk
93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58)
93, Route du Haut Morvan, 58430 Arleuf, France
latitude longitude 47.042985;4.019018

