Fête des savoirs – Discussion autour de la vielle à roue 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) Fête des savoirs – Discussion autour de la vielle à roue 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58), 7 octobre 2023, . Fête des savoirs – Discussion autour de la vielle à roue Samedi 7 octobre, 14h00 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) Gratuit Samedi 7 octobre à 14h au Cornemuse à Arleuf : Discussion autour de la vielle à roueDepuis 2012, le deuxième samedi d’octobre, la Coopérative des Savoirs coordonne la Fête des Savoirs. Cette fête nationale rassemble les initiatives des habitants et partenaires qui souhaitent partager leurs savoirs de façon simple et conviviale. Dans ce cadre l’association Tortuga vous propose samedi 7 octobre à 14h une discussion autour de l’instrument la vielle à roue : Faisant partie de la famille des instruments à cordes, la vielle fait partie intégrante de la musique traditionnelle. Il en existe plusieurs variantes. Qu’elle est son histoire? Comment fonctionne-t-elle? Comment s’accorde-t-elle? Franck Huguenin, une des références de la vielle dans le Morvan répondra à toutes vos questions autour d’une discussion conviviale. source : événement Fête des savoirs – Discussion autour de la vielle à roue publié sur AgendaTrad 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) 93, Route du Haut Morvan, 58430 Arleuf, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45262 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

bourbonnais concert

