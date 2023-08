Session des survivants – Festi rencontre Morvan Irlande Ecosse 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) Session des survivants – Festi rencontre Morvan Irlande Ecosse 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58), 1 octobre 2023, . Session des survivants – Festi rencontre Morvan Irlande Ecosse Dimanche 1 octobre, 15h00 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) Gratuit Dimanche 1er octobre à partir de 15h au Cornemuse à Arleuf : Session des survivants – Festi Rencontres Morvan Irlande EcosseLa session des survivants est organisée pour remercier les bénévoles du Festival Morvan Irlande Ecosse qui se déroule à Château-Chinon les 28, 29 et 30 septembre. La session est ouverte à tous les musiciens, venez avec vos instruments. Pour découvrir le programme du festival : https://www.facebook.com/events/512608617754428 source : événement Session des survivants – Festi rencontre Morvan Irlande Ecosse publié sur AgendaTrad 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) 93, Route du Haut Morvan, 58430 Arleuf, France [{« link »: « https://www.facebook.com/events/512608617754428/?__cft__%5B0%5D=AZXjINe67Ov86yzvxropyGJDuymo6jl-Kkk3xLbZKmf5A2GqDWQxSrHccMQyTw1OEwu9Cai3rEuDea6khl7dQVi9VbkQvLg9h1odFwjWtRR18L0nCMXYOwD6BZ-4B72yWJA&__tn__=q »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/44611 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T22:00:00+02:00

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T22:00:00+02:00 baleti irlandais Détails Autres Lieu 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) Adresse 93, Route du Haut Morvan, 58430 Arleuf, France Age max 110 Lieu Ville 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) latitude longitude 47.042985;4.019018

93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//