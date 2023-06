Duo Mélisse + Matarello 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58), 1 juillet 2023, .

Duo Mélisse + Matarello Samedi 1 juillet, 21h00 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) 10€ / 5€ tarif réduit

Samedi 1er Juillet à 21h au Cornemuse à Arleuf : Duo Mélisse + MatarelloLe duo Mélisse, c’est un groupe de bal principalement construit autour du répertoire du Morvan, même si les filles s’autorisent parfois quelques petites sorties de piste. Entre mélodie aiguës et rythmiques bien grave, le jeune duo tente de trouver le juste équilibre entre l’influence classique d’Alice et la pratique traditionnelle de Marela.Venez répéter vos meilleurs pas de danse! Pour l’occasion Matarello a concocté les meilleures gigues irlandaises entremêlées de quelques airs du morvan, quelques unes de ses compositions ainsi que de petites surprises. Le tout avec un accordéon diatonique et une guitare pourrevisiter le folklore de façon festive le temps d’un bal chaleureux. Il y en a pour tous les goûts, du plus puriste de la bourrée morvandelle à 3 temps jusqu’aux danseurs expérimentaux amateurs de danses farfelues. Nous vous attendons nombreux pour faire chauffer le parquet !Tarif plein : 10€ / réduit : 5€**Tarif réduit pour les adhérents des associations : Pour une fois qu’on sort, Tortuga, Rézo’nances, ASAV Rugby, Cinémathèque Régional de Bourgogne Jean Douchet, Pétanque de Château Chinon, Association des Jeunes médecins généralistes de Bourgogne, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne ; moins de 16 ans, étudiants, retraités et demandeurs d’emploi

93, Route du Haut Morvan, 58430 Arleuf, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T21:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00

baltrad balfolk