organisé par Le Cornemuse 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) 93, Route du Haut Morvan, 58430 Arleuf, France [{“link”: “https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6d/1/16/1f973.png”}, {“link”: “https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t97/1/16/1f57a.png”}, {“link”: “https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc7/1/16/1f483.png”}, {“link”: “https://www.helloasso.com/associations/association-tortuga?fbclid=IwAR0LnlhRNQlV5NiW8oPte1w97t71w8nk9VrS791z2_LaGLJrf3eFbbHyY3M”}, {“link”: “https://agendatrad.org/e/41383”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Jeudi 23 mars à 19h au Cornemuse à Arleuf :Les initiations Danses traditionnelles sont de retour au Cornemuse. L’association Tortuga propose à ses adhérents 2 cours par mois :1 pour les débutantes et débutants 1 pour les danseuses et danseurs plus aguerris C’est Marie France Raillard qui est aux manettes pour vous initier aux valses, bourrées, mazurkas, cercles et spécialités locales.5 Euros le cours.Plus d’excuse pour rester assis pendant les bals, les initiations sont de retour. Jeudi 23 Mars : 19h Cours 2 DébutantsRenseignements et inscriptions au 0386788466 ou sur Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/association-tortuga source : événement Cours de danses traditionnelles – Débutants publié sur AgendaTrad

