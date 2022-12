Gros Vivier 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58)

avec Gros Vivier 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) 93, Route du Haut Morvan, 58430 Arleuf, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40298 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Boys Band Morvandiaux, après des années à se croiser en bal ou au bistrot puis à monter des formations en duo/trio, les musiciens du Gros Vivier s’associent pour mettre le feu au parquet. Avec le répertoire traditionnel du Morvan comme terrain d’expérimentation, le groupe propose un set riche en sensations, teinté de musiques actuelles. Le groove implacable de la guitare et de l’accordéon vous plongent dans une succession d’ambiances intenses au service des envolées du violon, de la cornemuse et de la vielle à roue pour un bal enfiévré.Tarif : plein – 10€ / réduit – 5€**Adhérents des associations : Pour une fois qu’on sort, Tortuga, JDA Dijon Bourgogne, ASAV Rugby, Cinémathèque Régional de Bourgogne Jean Douchet, Pétanque de Château Chinon, Association des Jeunes médecins généralistes de Bourgogne, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne ; moins de 16 ans, étudiants, retraités et demandeurs d’emploi source : événement Gros Vivier publié sur AgendaTrad

