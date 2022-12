Ça boeuf trad 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58)

Ça bœuf, ça joue, ça danse, ça guinche tous les mercredis à 19h.Ouverts à tous les musiciens, danseurs, curieux. Ça bœuf, sur les toits, ça bourre, ça cercle, ça vire et volte aussi, tous les mercredis à 19h. Ouverts à tous les gamins, les expérimentés, les éclairés, les pas d'ici et les de partout. Ça bœuf, ça biche ma biche, ça s'mélange et ca tourne les couleurs.Tous les mercredi à 19h

93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58)

2023-01-11T19:00:00+01:00

2023-01-11T22:30:00+01:00

