organisé par Le Cornemuse 93, Route du Haut Morvan, Arleuf (58) 93, Route du Haut Morvan, 58430 Arleuf, France [{« link »: « https://lecornemuse.com/evenements/le-bal-101222/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38856 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le Bal, « On retiendra l’esprit du bal .Tout est dit, ou plutôt tout est joué, juste comme il faut et rien chez eux ne se fait à l’économie » Alain Vieillard. Cette formation musicale Roots Morvandelle est née il y a 12 ans, restée en sommeil pendant quelques années ! Elle renaît en 2014 lors d’une demande spéciale de la fête de l’accordéon de Luzy. Depuis elle s’est agrandie avec l’arrivée du pianiste Irlandais Caoimhin Vallely, une belle idée pour croiser les énergies Morvandelles et Irlandaises ! Une musique héritée directement des anciens et jouée par quatre musiciens aux parcours différents. Un grand moment de partage musical et de danse ! Faites chauffer les souliers et que la bourrée fasse exploser le parquet !! Plein tarif 10€ / Tarif réduit 5€ (Adhérents des associations : Gars d’Arleu, pour une fois qu’on sort, Tortuga ; moins de 16 ans) Réservation : www.lecornemuse.com source : événement Le Bal publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T21:00:00+01:00

2022-12-11T01:00:00+01:00

