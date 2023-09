Visite guidée des bassins historiques de la ville du Havre 93 quai de Southampton, Le Havre Le Havre, 14 octobre 2023, Le Havre.

Visite guidée des bassins historiques de la ville du Havre Samedi 14 octobre, 10h30 93 quai de Southampton, Le Havre Gratuit sur inscription

Le Havre est une pièce de terre avancée sur la mer. Elle a été forgée par l’eau qui découpe les paysages portuaires en horizons. Ces horizons, proches ou lointains, sont des lignes tendues qui font glisser la ville vers la mer. Cependant, le temps a fait son œuvre et, aujourd’hui, les bassins du centre-ville séparent le port de sa ville. A travers la visite de ce paysage, voyons ces bassins comme des espaces d’échanges et remontons le temps à travers cette promenade urbaine et observons l’eau comme médium de cette histoire.

Avec Franck Gaillet, paysagiste – Fédération Française du Paysage Normandie.

RDV 93 quai de Southampton, devant le restaurant « Le Pure », Le Havre

Réseau LiA : Bus 13, C2, arrêt Grand Quai

Dans le cadre de :

Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace

Du 30 sept. au 15 oct. 2023, le long de la Vallée de la Seine, des Yvelines au Havre

Tout le programme et les inscriptions sur : festivalzigzag.fr

Zigzag est porté par le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, structure culturelle de démocratisation de la culture architecturale, urbaine et paysagère #touspourlarchi

© Franck Gaillet