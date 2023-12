Cet évènement est passé Marche nordique à Saint-Quentin 93 boulevard Jean Bouin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin Marche nordique à Saint-Quentin 93 boulevard Jean Bouin Saint-Quentin, 22 décembre 2023, Saint-Quentin. Saint-Quentin Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 17:30:00

fin : 2023-12-22 . Rendez-vous le vendredi 22 décembre à 17h30 à l’auberge de jeunesse pour une marche nordique de 7 kilomètres !

Un temps libre vous sera proposé sur le marché de Noël. Gratuit

Dès 12 ans – Bâtons et lampe frontale prêtés.

Inscriptions au 06 33 47 20 61 ou par mail : education.sport@saint-quentin.fr

Auberge de jeunesse, 93 boulevard Jean Bouin, 02100 Saint-Quentin 0 .

93 boulevard Jean Bouin

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-20 par SIM Hauts-de-France – OT du Saint-Quentinois Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Code postal 02100 Lieu 93 boulevard Jean Bouin Adresse 93 boulevard Jean Bouin Ville Saint-Quentin Departement Aisne Lieu Ville 93 boulevard Jean Bouin Saint-Quentin Latitude 49.8546226 Longitude 3.3091331 latitude longitude 49.8546226;3.3091331

93 boulevard Jean Bouin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/