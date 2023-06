Lectures et échanges chez un éditeur 93 av. St-Vincent-de-Paul Dax, 12 juillet 2023, Dax.

Dax,Landes

Qu’est-ce qu’une maison d’édition ? Comment défend-elle les titres qu’elle publie ? Nous vous lirons quelques extraits de romans et vous ferons découvrir la face cachée du monde de l’édition..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 17:30:00. EUR.

93 av. St-Vincent-de-Paul Éditions Passiflore

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



What is a publishing house? How do they defend the titles they publish? We will read you some excerpts of novels and will make you discover the hidden side of the publishing world.

¿Qué es una editorial? ¿Cómo defienden los títulos que publican? Le leeremos algunos extractos de novelas y le mostraremos el lado oculto del mundo editorial.

Was ist ein Verlagshaus? Wie verteidigt er die von ihm herausgegebenen Titel? Wir lesen Ihnen einige Auszüge aus Romanen vor und zeigen Ihnen die verborgene Seite der Verlagswelt.

