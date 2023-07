4è édition Festival Impromed (festival d’arts improvisés) 924 corniche Bonaparte La Seyne-sur-Mer, 10 août 2023, La Seyne-sur-Mer.

La Seyne-sur-Mer,Var

Impromed vous propose un festival d’arts improvisés. Des intervenants, spécialistes dans leur domaine, proposeront des stages : poésie, stand-up, théâtre d’improvisé, cinéma, doublage, commedia dell’arte. Il y en aura pour tous les goûts..

2023-08-10 19:00:00 fin : 2023-08-12 23:00:00. .

924 corniche Bonaparte Musée Balaguier

La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Impromed proposes a festival of improvised arts. Speakers, specialists in their field, will offer courses: poetry, stand-up, improvised theatre, cinema, dubbing, commedia dell’arte. There will be something for everyone.

Impromed propone un festival de artes improvisadas. Los conferenciantes, especialistas en su campo, ofrecerán cursos de poesía, stand-up, teatro improvisado, cine, doblaje y commedia dell’arte. Hay para todos los gustos.

Impromed bietet Ihnen ein Festival der improvisierten Künste. Referenten, die Spezialisten auf ihrem Gebiet sind, werden Workshops anbieten: Poesie, Stand-up, Improvisationstheater, Kino, Synchronisation, Commedia dell’arte. Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Provence Méditerranée