Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Viven 921 chemin du Château Viven, 17 septembre 2023, Viven.

Viven,Pyrénées-Atlantiques

Rebâti au XVIIe siècle par le Baron d’Arros de Viven sur des vestiges de châteaux forts, le château a été modernisé durant le XVIIIe siècle. Les jardins dominent la vallée de Luy de France, et contiennent 13 ambiances dont le théâtre de verdure.

10h30, 14h30 et 16h30 : visites commentées et guidées des jardins du château de Viven. Venez découvrir dans le cadre de visites libres ou guidées, les jardins du château de Viven..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 19:00:00. EUR.

921 chemin du Château

Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rebuilt in the 17th century by Baron d’Arros de Viven on the remains of fortified castles, the château was modernized in the 18th century. The gardens overlook the Luy de France valley, and contain 13 atmospheres, including the Théâtre de Verdure.

10:30 am, 2:30 pm and 4:30 pm: guided tours of the gardens of Château de Viven. Come and discover the gardens of Château de Viven on guided or self-guided tours.

Reconstruido en el siglo XVII por el barón d’Arros de Viven sobre los restos de castillos fortificados, el castillo fue modernizado en el siglo XVIII. Los jardines dominan el valle del Luy de France y albergan 13 ambientes, entre ellos el Théâtre de Verdure.

10.30 h, 14.30 h y 16.30 h: visitas guiadas a los jardines del castillo de Viven. Visita guiada o autoguiada de los jardines del castillo de Viven.

Jahrhundert von Baron d’Arros de Viven auf den Überresten einer Burg wieder aufgebaut und im 18. Jahrhundert modernisiert. Die Gärten überragen das Tal von Luy de France und enthalten 13 Atmosphären, darunter das grüne Theater.

10:30, 14:30 und 16:30 Uhr: Kommentierte und geführte Besichtigungen der Gärten des Schlosses von Viven. Entdecken Sie im Rahmen von freien oder geführten Besichtigungen die Gärten des Schlosses von Viven.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN