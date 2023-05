Rendez-vous aux jardins, au Château de Viven 921 chemin du château, 4 juin 2023, Viven.

Viven,Pyrénées-Atlantiques

Visite libre des jardins avec vidéo et documents toute la journée. 10h30 et 15h : visites guidées. Vous croiserez au cours de votre promenade dans les jardins « Les très élégants Nomades du temps ». Pique-nique possible (tables et chaises à réserver sous les ombrages).

Programme en cours d’élaboration..

921 chemin du château Château

Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Free visit of the gardens with video and documents all day. 10:30 am and 3 pm: guided tours. During your walk in the gardens, you will come across « The very elegant Nomads of Time ». Picnic possible (tables and chairs to be reserved under the shades).

Program under development.

Visita gratuita de los jardines con vídeo y documentos durante todo el día. 10.30 h y 15 h: visitas guiadas. Durante el paseo por los jardines, se encontrará con « Los elegantísimos Nómadas del Tiempo ». Posibilidad de picnic (mesas y sillas a reservar bajo la sombra).

Programa en desarrollo.

Freie Besichtigung der Gärten mit Video und Dokumenten den ganzen Tag über. 10:30 und 15:00 Uhr: Geführte Besichtigungen. Sie werden auf Ihrem Spaziergang durch die Gärten « Les très élégants Nomades du temps » (Die sehr eleganten Nomaden der Zeit) begegnen. Picknick möglich (Tische und Stühle müssen unter den schattigen Bäumen reserviert werden).

Programm in Vorbereitung.

