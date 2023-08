Journées du Patrimoine – Cimetière central 92 rue Lefèbvre Mulhouse, 17 septembre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Visite commentée sur le thème : Historiens, chroniqueurs, gens de lettres mulhousiens. Dès le 17e siècle, Mulhouse suscite l’intérêt d’historiens et de chroniqueurs..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 15:00:00. 0 EUR.

92 rue Lefèbvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Guided tour on the theme of Mulhouse historians, chroniclers and literary figures. Since the 17th century, Mulhouse has attracted the interest of historians and chroniclers.

Visita guiada sobre el tema de los historiadores, cronistas y escritores de Mulhouse. Desde el siglo XVII, Mulhouse ha atraído el interés de historiadores y cronistas.

Kommentierte Führung zum Thema: Historiker, Chronisten, Literaten aus Mülhausen. Seit dem 17. Jahrhundert weckte Mulhouse das Interesse von Historikern und Chronisten.

