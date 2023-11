Cours de Majorettes 2000 92 rue Lande Oradour-sur-Glane, 2 septembre 2023, Oradour-sur-Glane.

Oradour-sur-Glane,Haute-Vienne

Une nouvelle année débute chez les Majorettes d’Oradour-sur-Glane, si vous aimez danser et souhaitez intégrer cette grande famille, n’hésitez pas à contacter le club par téléphone ! 3 essais avant l’inscription, des entrainements tous les samedis après midi et des sorties tout au long de l’année..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 18:00:00. .

92 rue Lande

Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A new year begins for the Majorettes d’Oradour-sur-Glane. If you like to dance and would like to join this great family, don’t hesitate to contact the club by phone! 3 try-outs before registration, training every Saturday afternoon and outings throughout the year.

Las Majorettes de Oradour-sur-Glane comienzan un nuevo año. Si te gusta bailar y te gustaría unirte a esta gran familia, ¡no dudes en ponerte en contacto con el club por teléfono! 3 pruebas antes de unirse, entrenamientos todos los sábados por la tarde y salidas durante todo el año.

Ein neues Jahr beginnt bei den Majoretten von Oradour-sur-Glane. Wenn Sie gerne tanzen und Teil dieser großen Familie werden möchten, zögern Sie nicht, den Verein per Telefon zu kontaktieren! 3 Probetrainings vor der Anmeldung, Training jeden Samstagnachmittag und Ausflüge das ganze Jahr über.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Porte Océane du Limousin