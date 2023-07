GRAINE DE CAILLOUX 92 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon, 27 août 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Festival et familial sur le thème de l’économie circulaire. Au programme : marché de créateurs, animations, jeux, repair café, démonstrations de métiers, concert… Gratuit. Tout public..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 23:00:00. .

92 Rue du Pont Cour du château et jardin des douves

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Festival and family event on the theme of the circular economy. On the program: designer market, entertainment, games, repair café, craft demonstrations, concert… Free admission. All ages.

Un festival familiar sobre el tema de la economía circular. En el programa: mercado de diseño, animación, juegos, café de reparación, demostraciones de artesanía, concierto… Entrada gratuita. Todos los públicos.

Festival und Familienfest zum Thema Kreislaufwirtschaft. Auf dem Programm stehen: Designermarkt, Animationen, Spiele, Repair Café, Berufsvorführungen, Konzert… Kostenlos. Für alle Altersgruppen.

